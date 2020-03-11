國際財經

投資者對美國採取財政刺激措施以紓緩疫情影響的期望下降，美股開市後輾轉低走，其後世衞宣布將新冠病毒疫情列為全球大流行瘟疫(pandemic)後，道指尾段跌幅一度擴大至超過1600點，跌幅逾6%；收市仍插水超過1400點，技術上步入熊市，較上月底歷史高位回落超過20%。

道指收市報23553點，跌1464點或5.86%；盤中低位曾見23328點，跌幅達到1689點。標普500指數收報2741點，跌140點或4.89%；納指報7952點，跌392點或4.70%。波音股價狂插18.16%，為表現最差的道指成分股；《華爾街日報》報道，波音有3名僱員確診新冠肺炎，集團已經暫停招聘新員工，並且收緊員工的旅行及加班費。其餘道指成分股無一幸免都下跌，陶氏(DOW)下挫10.86%。

華府:醫療用品要「買美國貨」

美國參議員魯比奧表示，特朗普將發布行政命令，加強對藥品和醫療設備的「購買美國貨」要求，並加快某些藥品的審批速度，以期在當前新型冠狀病毒蔓延期間限制美國對中國的依賴。

魯比奧稱，新型冠狀病毒疫情的爆發敲響了警鐘，必須打擊美國經濟關鍵領域的供應鏈脆弱性和對中國的依賴，特朗普政府即將發布的行政命令，是朝着增加國內生產邁出的非常強而有力的第一步。

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