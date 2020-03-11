國際財經

投資者對美國採取財政刺激措施以紓緩疫情影響的期望下降，美股開市後輾轉低走，世衞宣布將新冠病毒疫情列為全球大流行瘟疫(pandemic)後，道指尾段跌幅擴大至超過1600點，跌幅逾6%，即市技術上已步入熊市，較上月底歷史高位回落超過20%；標指與納指也較早前的紀錄高位下滑超過20%。

截至本港時間凌晨約3時08分，道指報23389點，跌1628點或6.51%；稍早時盤中暫時低位見23372點，跌幅達到1645點。標普500指數報2714點，跌167點或5.82%；納指報7881點，跌462點或5.54%。波音股價狂插17.5%，暫時為表現最差的道指成分股；《華爾街日報》報道，波音有3名僱員確診新冠肺炎，集團已經暫停招聘新員工，並且收緊員工的旅行及加班費。其餘道指成分股無一幸免都下跌，陶氏(DOW)下挫11.02%。

華府:醫療用品要「買美國貨」

美國參議員魯比奧表示，特朗普將發布行政命令，加強對藥品和醫療設備的「購買美國貨」要求，並加快某些藥品的審批速度，以期在當前新型冠狀病毒蔓延期間限制美國對中國的依賴。

魯比奧稱，新型冠狀病毒疫情的爆發敲響了警鐘，必須打擊美國經濟關鍵領域的供應鏈脆弱性和對中國的依賴，特朗普政府即將發布的行政命令，是朝着增加國內生產邁出的非常強而有力的第一步。

日圓受捧 金油齊跌價

市場避險情緒重現，資金追捧美國國庫券，債券價格反覆上揚，孳息率則相應回落，10年期美債息曾低見0.647厘，最新則倒升1.3個基點，報0.823厘。

避險貨幣日圓受捧，每美元回落至104.28日圓，下跌1.29%。美元先跌後升，ICE美滙指數現時攀高0.15%，報96.56。英鎊滑落0.56%，報1.2837美元；歐羅偏軟，報1.1279美元。

國際金價反覆回軟，紐約4月期金收市跌1.1%，每盎斯報1642.3美元。

受沙地阿拉伯與俄羅斯開打減價戰，以及疫情打擊全球石油需求的陰影拖累，油價先升後回落，紐約期油收市下挫4%，每桶報32.98美元；倫敦布蘭特期油回落3.8%，報35.79美元。