國際財經

投資者對美國採取財政刺激措施以紓緩疫情影響的期望下降，美股開市後輾轉低走，世衞宣布將新冠病毒疫情列為全球大流行瘟疫(pandemic)後，道指尾段跌幅擴大至超過1400點，跌幅逾半成，即市技術上已步入熊市，較上月底歷史高位回落超過20%；標指也較早前的紀錄高位下滑約19.2%。

波音股價插水一成半

截至本港時間凌晨約2時30分，道指報23649點，跌1368點或5.47%；稍早時盤中暫時低位見23605點，跌幅達到1412點。標普500指數報2739點，跌142點或4.94%；納指報7934點，跌409點或4.91%。波音股價狂插14.92%，暫時為表現最差的道指成分股；《華爾街日報》報道，波音有3名僱員確診新冠肺炎，集團已經暫停招聘

新員工，並且收緊員工的旅行及加班費。其餘道指成分股無一幸免都下跌，陶氏(DOW)下挫9.49%。

華府:醫療用品要「買美國貨」

美國參議員魯比奧表示，特朗普將發布行政命令，加強對藥品和醫療設備的「購買美國貨」要求，並加快某些藥品的審批速度，以期在當前新型冠狀病毒蔓延期間限制美國對中國的依賴。

魯比奧稱，新型冠狀病毒疫情的爆發敲響了警鐘，必須打擊美國經濟關鍵領域的供應鏈脆弱性和對中國的依賴，特朗普政府即將發布的行政命令，是朝着增加國內生產邁出的非常強而有力的第一步。

美債券與日圓齊受捧

市場避險情緒重現，資金追捧美國國庫券，債券價格反覆上揚，孳息率則相應回落，10年期美債息現時下挫2個基點，報0.789厘，早段曾低見0.647厘。

避險貨幣日圓受捧，每美元回落至104.7日圓，下跌0.89%。美元先跌後升，ICE美滙指數現時攀高0.12%，報96.53。英鎊滑落0.49%，報1.2847美元；歐羅偏軟，報1.1281美元。

國際金價反覆回軟，紐約4月期金收市跌1.1%，每盎斯報1642.3美元。

受沙地阿拉伯與俄羅斯開打減價戰，以及疫情打擊全球石油需求的陰影拖累，油價先升後回落，紐約期油最新下挫3.64%，每桶報33.11美元；倫敦布蘭特期油都回落3.65%，報38.86美元。