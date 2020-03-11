國際財經

投資者對美國採取財政刺激措施以紓緩疫情影響的期望下降，美股開市後輾轉低走，世衞宣布將新冠病毒疫情列為全球大流行瘟疫(pandemic)後，道指中後段跌幅擴大至超過1300點，跌幅逾半成。

截至本港時間凌晨約1時43分，道指報23745點，跌1272點或5.09%；稍早時盤中暫時低位見23715點，跌幅達到1303點。標普500指數報2749點，跌132點或4.61%；納指報7980點，跌363點或4.36%。

道指30隻成分股只有醫療保險股UnitedHealth股價微升0.45%，其餘全線下滑，波音最新下挫13.74%，暫時為表現最差的成分股；《華爾街日報》報道，波音有3名僱員確診新冠肺炎，集團已經暫停招聘新員工，並且收緊員工的旅行及加班費。陶氏(DOW)和聯合技術(United Technologies)分別滑落8.38%和7%。金融股表現疲弱，美國運通下跌6.7%，VISA和高盛分別倒退5.25%和4.96%。

華府:醫療用品要「買美國貨」

美國參議員魯比奧表示，特朗普將發布行政命令，加強對藥品和醫療設備的「購買美國貨」要求，並加快某些藥品的審批速度，以期在當前新型冠狀病毒蔓延期間限制美國對中國的依賴。

魯比奧稱，新型冠狀病毒疫情的爆發敲響了警鐘，必須打擊美國經濟關鍵領域的供應鏈脆弱性和對中國的依賴，特朗普政府即將發布的行政命令，是朝着增加國內生產邁出的非常強而有力的第一步。

美債券與日圓齊受捧

市場避險情緒重現，資金追捧美國國庫券，債券價格反覆上揚，孳息率則相應回落，10年期美債息現時下挫6.6個基點，報0.744厘，早段曾低見0.647厘。

避險貨幣日圓受捧，每美元回落至104.66日圓，下跌0.93%。美元先跌後升，ICE美滙指數現時攀高0.06%，報96.47。英鎊滑落0.43%，報1.2854美元；歐羅偏軟，報1.1282美元。

國際金價反覆回軟，紐約期金現時跌1.02%，每盎斯報1643.3美元。

受沙地阿拉伯與俄羅斯開打減價戰，以及疫情打擊全球石油需求的陰影拖累，油價先升後回落，紐約期油最新下挫3.23%，每桶報33.25美元；倫敦布蘭特期油都回落2.98%，報36.11美元。