國際財經

美國奧馬哈(Omaha)市長Jean Stothert表示，「股神」畢非德(Warren Buffett)將於4月初，決定旗下投資公司巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)的股東周年大會是否如期舉行，或是因應新冠肺炎疫情而改變舉行日期。

巴郡以奧馬哈市為總部，每年的股東周年大會成為當地盛事，吸引超過3萬人前往出席會議。

今年巴郡股東周年大會定於5月2日舉行，會前活動安排在5月1日進行。

Stothert指出，與畢非德於周一通話，獲告知將於4月1日，決定今年會議是否如期舉行。