熱門：

今日 01:42 國際財經

畢非德4月1日決定巴郡周年大會舉行日期

放大圖片

美國奧馬哈(Omaha)市長Jean Stothert表示，「股神」畢非德(Warren Buffett)將於4月初，決定旗下投資公司巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)的股東周年大會是否如期舉行，或是因應新冠肺炎疫情而改變舉行日期。

巴郡以奧馬哈市為總部，每年的股東周年大會成為當地盛事，吸引超過3萬人前往出席會議。

今年巴郡股東周年大會定於5月2日舉行，會前活動安排在5月1日進行。

Stothert指出，與畢非德於周一通話，獲告知將於4月1日，決定今年會議是否如期舉行。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads