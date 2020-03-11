國際財經

歐洲股市中段續向好，因英倫銀行及冰島央行突然減息，加上投資者繼續憧憬美國總統特朗普推財政政策救經濟的細節，金融市場恐慌情緒稍斂。

截至本港時間下午6時10分，英國富時100指數報6002點，升42點或0.71%；德國DAX指數報10639點，漲163點或1.56%；法國CAC 40指數報4710點，漲74點或1.6%；意大利富時MIB指數報17967點，升97點或0.55%。

道指期貨暫報24435點，跌414點。

英倫銀行突然宣布減息半厘，利率減至0.25厘，以提振英國經濟抵禦新冠病毒疫情引發的衝擊，這亦是2016年8月以來首次減息。央行還為小型企業推出新的定期融資計劃，將在未來12個月內提供四年期融資。英鎊一度應聲下跌，兌港元曾跌穿十算。英鎊兌美元一度低見1.2832，跌0.61%，最新報1.2948。

冰島央行亦在非決策會議期間，決定減息半厘，至2.25厘，並將存款準備金率從1厘下調至0厘，以緩解銀行業的流動性狀況。

美國總統特朗普推動經濟刺激措施，冀紓緩疫情對經濟造成的負面影響。據白宮官員透露，頭炮的救市政策包括今年其餘時間內，將薪俸稅稅率降低至零。同時，雙方也討論薪俸稅永久退稅方案，退稅額可用於扣減醫療及社會保障計劃支出。不過，國會對特朗普的減稅方案持懷疑態度。

另一邊廂，投資者繼續關注油市價格大戰。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表明願意與油組討論穩定油市新措施，但沙地能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)回應稱，看不到雙方在5月或6月開會的合理性，屆時只會證明會議無用。

此外，沙地阿拉伯國營油企沙地阿美行政總裁納賽爾(Amin Nasser)表示，公司接到能源部的命令，要求將石油產能從目前的每日1200萬桶，提高至每日1300萬桶。

美國上周原油庫存增加，加上油市減價戰未見曙光，拖累油價下跌逾2%。紐約原油期貨現時每桶報33.53美元，挫0.83美元或2.42%；倫敦布蘭特期油報36.28美元，挫0.94美元或2.53%。

美國能源資訊局將於周三公布官方數據，市場預期原油庫存將上升250萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少270萬桶。