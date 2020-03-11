國際財經 即巿股評

油組(OPEC)與俄羅斯的石油減產磋商意外破裂，沙地於上周六（3月7日）大幅降低售往各國市埸的原油價格，折扣幅度創逾20年新高，並計劃大幅增加原油產量。國際油價在周一（3月9日）開市後大跌，其中布油期貨曾大跌逾30%至31.30美元，創2016年2月以來的逾4年新低。美元/加元受油價大挫帶動裂口高開逾160點，亞洲交易時段再度飆升150點至1.3757，刷新2017年5月以來的33個月新高，距離上周收市價1.3422已累積逾300點的升幅。

國際油價暴跌同時引發金融市埸巨震，環球股市於周一普遍暴跌，美國總統特朗普此後表示會計劃連串推動經濟刺激措施，試圖緩解油價戰及疫情對經濟造成的衝擊，當中包括建議今年暫時將薪俸稅稅率由14.4%降低至零。美滙指數自近1年半低位94.63大幅反彈近200點，帶動美元/加元突破2017年5月高位1.3792至1.3793，創2016年2月以來的4年新高。

值得留意的是，沙地發起的原油價格戰仍然持續，俄羅斯表示願意與油組討論穩定油市措施，惟沙地指無意談判，油價或許尚未見底，若油價再度破底的話，很大機會帶動美元/加元保持上升趨勢。未來應留意美國將於下周二（3月17日）20:30公布零售銷售數據，屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元於本周裂口高開，並於日線圖完成上升旗形形態，其後滙價繼續飆升至1.3793，創2016年2月以來的4年新高。不過，美元/加元於日線圖及周線圖RSI均已出現超買狀態，因此滙價在短暫觸及2017年5月高位後便大幅回落近百點，以消化過去的超買力量。若原油價格開始穩定的話，後市美元/加元很大機會未能突破1.38阻力，並重新下探1.3570，甚至有機會跌至1.3460並補回裂口。

交易策略方面，早前於3月5日所定的美元/加元沽盤已取消（開市後已經觸及止損）。短期內待美元/加元回升至1.3780-1.3800區域沽出，下望1.3580，升穿1.3830止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供