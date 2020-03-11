國際財經 即巿股評

市況極度凶險，講多無謂，直入正題最實際！

美股彈散彈散散完又再彈，快過C朗美斯插花，全球股市整體是圍住美股走，但美股大方向是向下，雖然標普500指數跌穿200天牛熊線(3051點)，以昨日收造2882點計，即低過牛熊線5.56%，問題是撈得底未？

翻閱由1970年至昨日40年歷史，據彭博數據計算，低過200天牛熊線線負一及負二標準差分別為5.1%和13.1%(圖一)，咁多年低過牛熊線最激是金融海嘯時期，標指一度低過牛熊線39.6%，遠比1974年第一次石油危機(低過200天線28.4%)、1987股災(低過200天線14.7%)、兩千年科網股爆破(低過牛熊線26.9%)；2018年底14.6%(低過200天線)勁。

講番近期，前日美股大冧市暴瀉超過兩千點，標指低過200天線幅度達10%，隔晚急彈，但仍低過牛熊線5.6%，即仍低過負一標準差。

不過，2008年金融海嘯前，央行只會利用減息救市，但金融海嘯後，聯儲局不單只利用減息，還透過擴大資產負債表力撐股市，因此個人認為用過往40年標指數據編制負一及負二標準差，邏輯上有偏差，故此攞2007年至昨日標普數據重新計算，修訂後負一及負二標準差分別為5.6%和13.9%(圖二)。

總括來講，以低過200天線指標衡量，跌到超過負一標準差，周二晚更跌穿200天線一成，從統計學上理應是抵買。

又之不過，大前題前是聯儲局不單要劈息(貨幣政策)，同時要大幅放水谷大資產負債表(甚至要超過最高最水平)，更重要美國政府財政政策配合，方可穩住股市。

博唔博各下自理，最緊要喺唔好借孖展炒賣！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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