國際財經

新型冠狀病毒肺炎疫情於多國持續肆虐，打擊環球金融市場及為經濟前景增添不確定因素。美國聯儲局上周已率先出招，下調基準利率0.5厘，英國、冰島央行今日跟隨聯儲局步伐宣布減息。市場預計一眾央行減息勢頭仍陸續有來，更估計聯儲局在下周的議息會議中，再大手減息0.75厘。

在聯儲局突擊減息0.5厘後，加拿大央行上周宣布，把指標利率降至1.25厘，幅度為0.5厘，並表示已準備好在有需要時，再次減息支持經濟。這次是加拿大央行近5年來首次減息，亦是11年來首次減息幅度達到半厘。

英倫銀行亦於今日突然宣布減息半厘，以提振英國經濟抵禦新冠病毒疫情引發的衝擊。該央行貨幣政策委員會(MPC)成員表決將指標利率由0.75厘降至0.25厘，是2016年8月以來首次降息。該央行還為小型企業推出新的定期融資計劃，將在未來12個月內提供四年期融資。

百達資產管理高級宏觀策略師Steve Donze指出，英倫銀行今次減息符合預期，並預計明日議息的歐洲央行將緊隨其後，推出針對中小企長期再融資操作(TLTRO)。英倫銀行下一步可能會恢復量化寬鬆，而歐洲央行則將擴大量化寬鬆的規模。Donze又表示，今天英國央行的行動，恰逢英國即將公布財政預算案，代表該國有機會推行貨幣和財政措施，雙管齊下。

另外，冰島央行今日亦宣布，將指標利率下調50個基點至2.25厘，在冠狀病毒蔓延並衝擊經濟後寬鬆貨幣政策立場。該央行同時將存款準備金率從1厘下調至0厘，以緩解銀行業的流動性狀況。

目前，市場聚焦聯儲局下周舉行的議息會議。據CME的FedWatch工具顯示，聯邦公開市場委員會(FOMC)再減息0.75厘的可能性高達98.2%。

事實上，高盛早前已發表報告估計，聯儲局於下周議息會議減息後，會在4月28至29日再減息，令到基準利率降至0至0.25厘區間，即是2015年時的紀錄低位。