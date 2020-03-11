國際財經

英倫銀行、冰島央行突然減息，市場憧憬全球多國陸續出招穩定市場，歐洲股市早段漲逾1%。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報6054點，漲93點或1.58%；德國DAX指數報10657點，漲182點或1.74%；法國CAC 40指數報4726點，漲89點或1.93%；意大利富時MIB指數報18283點，漲413點或2.32%。

道指期貨暫報24386點，跌463點。

英倫銀行突然宣布減息半厘，利率減至0.25厘，以提振英國經濟抵禦新冠病毒疫情引發的衝擊，這亦是2016年8月以來首次減息。央行還為小型企業推出新的定期融資計劃，將在未來12個月內提供四年期融資。英鎊一度應聲下跌，兌港元曾跌穿十算。英鎊兌美元一度低見1.2832，跌0.61%，最新報1.2943。

冰島央行亦在非決策會議期間，決定減息半厘，至2.25厘，並將存款準備金率從1厘下調至0厘，以緩解銀行業的流動性狀況。

美國總統特朗普將推動經濟刺激措施，冀紓緩疫情對經濟造成的負面影響。據白宮官員透露，響頭炮的救市政策包括今年其餘時間內，將薪俸稅稅率降低至零。

美國上周原油庫存增加，加上沙地阿美接到能源部有關提高產能的命令，油價扭轉上日逾8%的升勢。紐約原油期貨現時每桶報33.97美元，挫0.39美元或1.14%；倫敦布蘭特期油報36.9美元，跌0.32美元或0.86%。