國際財經

英國突然宣布減息半厘，英倫銀行央行貨幣政策委員會(MPC)成員表決將指標利率由0.75厘降至0.25厘，是2016年8月以來首次降息。消息拖累英鎊受壓，兌港元一度跌穿十算。

英鎊兌美元一度低見1.2832，跌0.61%，最新報1.2899，跌0.09%。英鎊兌港元最低見9.9775，跌0.48%，最新報10.0203，跌0.04%。

委員會同時公布，於未來12月個月，向中小企業推出4年期的新資助計劃。根據過往經驗，相信計劃會向市場提供逾1000億英鎊資金。