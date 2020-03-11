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今日 15:10 國際財經

英央行宣布減息半厘

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英倫銀行突然宣布減息半厘，以提振英國經濟抵禦新冠病毒疫情引發的衝擊。

英倫銀行表示，央行貨幣政策委員會(MPC)成員表決將指標利率由0.75厘降至0.25厘，是2016年8月以來首次降息。

該央行維持公債購買目標在4350億英鎊，還將公司債購買目標維持在100億英鎊。

該央行還為小型企業推出新的定期融資計劃，將在未來12個月內提供四年期融資。

英倫銀行稱，雖然冠狀病毒病所造成的經濟衝擊規模極為不確定，但未來幾個月英國經濟活動可能大幅走弱。

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