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今日 14:54 國際財經

日股挫2.3% 收逾一年低

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亞太區股市大幅下滑，因投資者關注新型冠狀病毒疫情持續擴大，將對環球經濟造成深遠衝擊，抵消美國總統特朗普推動刺激經濟措施的消息。

東京奧運恐難如期舉行，加上投資者懷疑亞股能否受惠於美國應對疫情的刺激計劃，拖累日本股市挫逾2%，跌破日本央行近7年來股市投資的估計平均成本。日經平均指數收報19416點，挫451點或2.27%，創14個半月新低。

日本奧組委執行委員會委員Haruyuki Takahashi接受《華爾街日報》訪問表示，如果東京奧運會因新型肺炎疫情而不能舉辦，最現實的方案是推遲1年或2年。但不論取消東京奧運會，或因疫情導致奧運會沒有觀眾，均會造成極巨大的經濟損失。

南韓新增確診病例回升，當地股市亦挫逾2%，韓國首爾綜合指數收報1908點，挫54點或2.78%。

南韓昨日新增確診病例增242宗，累計增至7755宗。再多6人死亡，累計死亡人數增至60人。

澳洲股市更挫逾3%，澳洲普通股指數收報5789點，挫206點或3.44%。

澳洲公布總值24億澳元(約121.26億港元)的醫療計劃，以應對新型冠狀病毒疫情，並將於明日宣布應對疫情危機的經濟對策，料包括向小企業發放補貼，以及出口相關成本的減免。據天空新聞(Sky News)報道，財政刺激方案規模將在150億至200億澳元。

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