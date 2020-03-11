國際財經

歐盟委員會計劃在一項政策改革中修改其競爭規則，並反對外國補貼，以幫助歐洲企業在全球範圍內，與美國科技巨頭及受政府資助的中國企業展開競爭。

歐盟表示，此次重點將放在數碼和綠色問題，以及打破單一市場內部的壁壘上。內部市場專員布雷東(Thierry Breton)在一則聲明中稱，在新的地緣政治背景下，實現向綠色和數碼轉型並避免外部依賴，需要作出徹底改變，並必須從現在就開始。

歐盟補充說，競爭規定變革將確保其規定適應迅速變革、愈來愈數碼化、而且必須更加環保的經濟。