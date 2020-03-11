國際財經

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)表示，新型冠狀病毒疫情對經濟後果非常嚴重，政府將於周四宣布應對疫情危機的經濟對策，規模預計將達到數十億澳元，料包括向小企業發放補貼，以及出口相關成本的減免。

他稍早已公布一項總值24億澳元(約121.26億港元)的醫療計劃，以應對新型冠狀病毒疫情。

該醫療計劃包括設立發燒診所，並為市民提供免費的設施，讓他們通過視像電話諮詢醫生。莫里森預計，其中近12億澳元(約60.63億港元)將在本財年支出，以應付未來幾個月疫情及其影響。