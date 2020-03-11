國際財經

油市爆發減價戰後，國際油價一度大插逾三成。俄羅斯財政部副部長Vladimir Kolychev表示，如果油價保持在平衡預算所需的水平之下，俄羅斯央行可能會從4月開始在市場上出售其外滙儲備，這在財政規則下被稱為計劃出售。

Kolychev指出，在最近油價暴跌衝擊金融市場後，預計投資者不會大規模拋售俄羅斯聯邦貸款債券(OFZ)。如果市場狀況仍然不利，財政部可能會在很長一段時間內，避免通過發行OFZ債券舉債。

根據俄羅斯2020年預算計劃，其考慮的油價平均水平為每桶42.4美元。