國際財經

隔晚美國股市反彈，道指升1167點或4.89%，報25018點；標普500指數升4.94%；納指升4.95%。不過美股期貨最新在亞洲時段受壓，道指期貨最新跌449點或1.81%，納指和標指期貨挫逾2%。亞太股市今早表現反覆。

日本日經225指數最新跌38點或0.2%，報19828。

南韓KOSPI指數最新報1949點，跌13點或0.69%。

澳洲普通股指數最新跌89點或1.5%，報5905。紐西蘭NZX50指數最新升73點或0.67%，報10970點。