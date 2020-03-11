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今日 08:59 國際財經

美股期貨向下 亞太股市個別走

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隔晚美國股市反彈，道指升1167點或4.89%，報25018點；標普500指數升4.94%；納指升4.95%。不過美股期貨最新在亞洲時段受壓，道指期貨最新跌449點或1.81%，納指和標指期貨挫逾2%。亞太股市今早表現反覆。

日本日經225指數最新跌38點或0.2%，報19828。

南韓KOSPI指數最新報1949點，跌13點或0.69%。

澳洲普通股指數最新跌89點或1.5%，報5905。紐西蘭NZX50指數最新升73點或0.67%，報10970點。

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