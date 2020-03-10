熱門：

今日 06:20 國際財經

英國增加公營投資 規模創65年高

放大圖片

英國新任財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)表示，計劃增加未來五年的公營項目投資金額，規模達至1955年以來最高，冀刺激經濟增長。

蘇納克周三將公布新一份財政預算，他周二發表聲明，表示有關投資將包括路橋、鐵路、寬頻、房屋與研究等方面。

保守黨在去年12月大選時曾承諾，未來五年增加公營項目投資額1000億英鎊(10062億港元)。蘇納克表示，將兌現首相約翰遜在大選時的「提升國力」承諾。

他又披露，預算案可能涉及應對肺疫的振興經濟措施。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads