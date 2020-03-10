國際財經

英國新任財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)表示，計劃增加未來五年的公營項目投資金額，規模達至1955年以來最高，冀刺激經濟增長。

蘇納克周三將公布新一份財政預算，他周二發表聲明，表示有關投資將包括路橋、鐵路、寬頻、房屋與研究等方面。

保守黨在去年12月大選時曾承諾，未來五年增加公營項目投資額1000億英鎊(10062億港元)。蘇納克表示，將兌現首相約翰遜在大選時的「提升國力」承諾。

他又披露，預算案可能涉及應對肺疫的振興經濟措施。