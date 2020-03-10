即巿股評 國際財經

上周環球各國央行陸續開始減息，尤其是美國聯儲局突然宣布緊急減息0.5%，帶動金價短線飆升40美元，更於上周五(3月6日)進一步突破2月24日觸及的7年新高1689.09美元至1691.8美元。即使當晚公布的美國2月非農就業人口遠優於預期，一度拖累金價回調逾40美元至1644美元附近，但金價很快在短時間內收復大部分失地，收市時反彈至1674.03美元，全周仍大漲5.56%。

在市埸充滿擔憂之際，上周六(3月7日)再度傳來惡耗：油組(OPEC)與俄羅斯的石油減產磋商意外破裂，沙地大幅降低售往各國市埸的原油價格，折扣幅度創逾20年新高，並計劃大幅增加原油產量。國際油價在周一(3月9日)開市後大跌近三成，同時引發金融市埸巨震，環球股市普遍暴跌，資金紛紛湧入避險資產，金價因而裂口高開並一度暴漲至1702.91美元，刷新2012年12月以來的逾7年新高。美股三大指數亦於當晚開市後崩跌，觸發熔斷機制，收市時三大指數分別跌逾7%，其中道指更跌逾2000點，創2008年金融危機以來最大單日跌幅。

值得留意的是，全球低息環境及新型冠狀病毒疫情支撐金價持續向好，但倫敦金累積巨大升幅後遭受沽盤打壓的力度亦十分強勁，金價在近期的波幅明顯增大。事實上，金價在昨日創逾7年新高後一度回吐逾50美元至1649.10美元，其後再度展開反彈，目前倫敦金在1660美元水平波動。未來應留意歐洲央行將於周四(3月12日)公布三大利率決議，另外下周二(3月17日)美國亦會公布2月零售銷售數據，屆時或會影響金價走勢。

技術分析方面，倫敦金於2月24日刷新7年新高1689.09美元後大幅回落，但其後於周線圖的上升通道底部1560美元附近獲得支持並大幅反彈140美元。現時金價已再度刷新7年高位至1702.91美元並回調至1660美元水平，並觸及日線圖中的短期上升趨勢線，若倫敦金能企穩於此線之上的話，後市仍很大機會再度刷新7年高位至1700美元關口之上。

交易策略方面，早前於3月2日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1640-1642美元區域買入，上望1680美元，跌穿1637美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供