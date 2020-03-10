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標普全球評級預計，新型冠狀疫情將導致亞太區銀行業增加1000億美元的信用成本，中國的銀行業首當其衝，全行業總不良貸款率料升至約6.6%的高位。

標普基於修正後的2020年中國經濟將增長4.8%的預測假設，預計內地商業銀行的全行業總不良貸款率將升至峰值，約為6.6%。如果出現此情況，則撥備覆蓋率或將從去年第四季的186%下降至52%。

標普全球評級信用分析師胡暘瑞表示，中國截至目前的應對措施是利用銀行系統來對沖疫情對經濟的影響，以及向對保障醫療支持和抑制病毒至關重要的實體提供融資支持。銀行可能需要犧牲短期商業利益，此前已面臨資本壓力的金融機構將因此進一步承壓。

標普全球評級亞太區首席經濟學家Shaun Roache則稱，一些經濟活動將永遠失去不會重新補上；預估相應的收入損失約為2110億美元，將對亞太區的資產負債表產生較大影響。其中，內地房地產行業依舊難見轉機。

該機構預計，未來幾周中國的房地產交易可能繼續停滯，因為銷售中心依然關閉或幾乎無人造訪。房地產建設也基本暫停，可能會導致交付日期和收入確認延後。在此情形下，房地產商未來1至2年的槓桿水平和盈利能力可能會弱化，進而削弱行業的信用狀況。疫情持續的時間愈長，房地產業愈難從所受到干擾中恢復。