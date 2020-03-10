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今日 18:26 國際財經

道期漲逾千點 歐股中段升逾3%

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油市爆發減價戰之際，投資者憧憬各國推出刺激措施撐經濟，且中國新型冠狀病毒確診病例增幅放緩，提振歐洲股市中段升逾3%；道指期貨漲逾千點。

截至本港時間下午6時09分，英國富時100指數報6191點，漲225點或3.79%；德國DAX指數報10997點，漲372點或3.51%；法國CAC 40指數報4890點，漲182點或3.88%；意大利富時MIB指數報19082點，漲606點或3.28%。

道指期貨暫報24922點，升1045點。

在原油減價戰及新冠病毒疫情夾擊下，市場避險情緒急速升溫，並有大量資金湧向安全資產，債券成為首選，10年期美債孳息昨日再創新低。不過，隨着市場風險略降溫，10年期美債孳息率最新已回升至0.7116厘；30年期債息亦重上1厘，現報1.1873厘。

新型冠狀病毒疫情在歐美等地持續惡化，重災區意大利的「封城令」實施範圍更擴大至全國，但中國新冠病毒確診病例增幅大幅放緩，昨日僅新增19宗確診病例。國家主席習近平今早更自新冠病毒疫情爆發以來，首次訪問疫情中心湖北武漢。分析認為中方或許旨在展示政府已使國內疫情蔓延得到控制的自信。

美國總統特朗普表示，將會宣布嚴厲措施，以減輕疫情在美國蔓延對經濟的影響。他稱，美國有強勁經濟，應對疫情的工作做得好，將與國會討論下調或減免薪資稅，又會討論為領取時薪的工人提供幫助。他亦提及正與郵輪、航空及酒店業界商議，減輕疫情造成的損失。

美國財長努欽亦表示，股市急挫令美國經濟步入崎嶇之路，油市暴跌是美股大跌的主因，將動用所有工具應對疫情對經濟的影響，又稱經濟仍有很強的抵禦能力，會每日與聯儲局主席鮑威爾保持溝通。

全球最大產油國沙地阿拉伯周末突然挑起減價戰，觸發油價昨日暴瀉24%，創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。油價今日反彈，紐約原油期貨現時每桶報33.47美元，漲2.34美元或7.52%；倫敦布蘭特期油報36.64美元，漲2.28美元或6.64%。

沙地阿美宣布暫停股票買賣，因等待宣布公司重要事務。

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