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今日 16:42 國際財經

歐股早段反彈 道期升逾660點

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油市爆發減價戰拖累全球股災，投資者憧憬各國緊急出招穩定市場，加上中國新型冠狀病毒疫情緩和，市場對疫情衝擊經濟風險的擔憂略降溫，歐洲股市早段在上日大挫後，今日反彈。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報6059點，漲93點或1.56%；德國DAX指數報10712點，升87點或0.83%；法國CAC 40指數報4779點，漲71點或1.52%；意大利富時MIB指數報18535點，升59點或0.32%。

道指期貨暫報24540點，升663點。

新型冠狀病毒疫情在歐美等地持續惡化，重災區意大利的「封城令」實施範圍更擴大至全國，但中國境內的確診病例增幅大幅放緩，昨日僅新增19宗確診病例。國家主席習近平今早更自疫情爆發以來，首次訪問湖北武漢。分析認為，中方或許旨在展示政府已使國內疫情蔓延得到控制的自信。

在原油減價戰及新冠病毒疫情夾擊下，市場避險情緒急速升溫，並有大量資金湧向安全資產，債券成為首選，10年期美債孳息昨日再創新低。不過，隨着市場風險略降溫，10年期美債孳息率最新已回升返0.6552厘；30年期債息亦重上1厘，現報1.0921厘。

國際油價在昨日急挫逾24%，創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅後，今日反彈逾5%。紐約原油期貨現時每桶報33.17美元，漲2.04美元或6.55%；倫敦布蘭特期油報36.22美元，漲1.86美元或5.41%。

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