國際財經

沙地阿拉伯與俄羅斯展開石油減價戰，加上新冠肺炎疫情引致全球原油市場供過於求情況趨嚴重，國際油價周一急挫近24%，單日跌幅是1991年波斯灣戰爭以來最大。

紐約4月期油盤中曾跌至低於27.34美元，收市挫10.15美元或24.6%，每桶報31.13美元。倫敦布蘭特5月期油收市跌10.91美元或24.1%，每桶報34.36美元。

上周五，石油出口國組織與減產盟友(合稱OPEC+)開會，無法就進一步減產達成協議。俄羅斯拒絕再共同減產，OPEC+為期四年的減產聯盟瓦解。市場預期，各產油國將競相增加產量，填補油價下跌帶來的收入損失，預料掀動一場減價戰。沙地其後降低官方售價，為減價戰揭開戰幔。國際油價周一在亞洲市場開市即急挫，直至美國收市時段，跌幅並沒有明顯收窄。

ING商品研究主管Warren Patterson表示，根據供過於求情況，預期布蘭特油價第二季將處於平均價33美元水平。

德國商銀分析員Carsten Fritsch相信，減價戰將持續一段時間，但非OPEC產油國可能被迫減產，因為他們的生產成本較高，這有助供求重拾平衡。

另外，國際能源機構(IEA)周一估計，全球原油每日平均需求量今年將下跌9萬桶，而不是原先的增加82.5萬桶。消息不利油價。