熱門：

今日 04:23 國際財經

國際油價挫逾24% 單日跌幅1991年以來最大

放大圖片

沙地阿拉伯與俄羅斯展開石油減價戰，加上新冠肺炎疫情引致全球原油市場供過於求情況趨嚴重，國際油價周一急挫近24%，單日跌幅是1991年波斯灣戰爭以來最大。

紐約4月期油盤中曾跌至低於27.34美元，收市挫10.15美元或24.6%，每桶報31.13美元。倫敦布蘭特5月期油收市跌10.91美元或24.1%，每桶報34.36美元。

上周五，石油出口國組織與減產盟友(合稱OPEC+)開會，無法就進一步減產達成協議。俄羅斯拒絕再共同減產，OPEC+為期四年的減產聯盟瓦解。市場預期，各產油國將競相增加產量，填補油價下跌帶來的收入損失，預料掀動一場減價戰。沙地其後降低官方售價，為減價戰揭開戰幔。國際油價周一在亞洲市場開市即急挫，直至美國收市時段，跌幅並沒有明顯收窄。

ING商品研究主管Warren Patterson表示，根據供過於求情況，預期布蘭特油價第二季將處於平均價33美元水平。

德國商銀分析員Carsten Fritsch相信，減價戰將持續一段時間，但非OPEC產油國可能被迫減產，因為他們的生產成本較高，這有助供求重拾平衡。

另外，國際能源機構(IEA)周一估計，全球原油每日平均需求量今年將下跌9萬桶，而不是原先的增加82.5萬桶。消息不利油價。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads