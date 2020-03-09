國際財經

環球股市受新冠肺炎疫情惡化的消息影響，氣氛本已相當惡劣，而全球最大產油國沙地阿拉伯周末突然挑起減價戰，觸發油價暴瀉，金融市場陷入極度恐慌，結果引爆全球股災。國際油價在周一曾急跌超過三成，亞歐股市接連急挫，美股進入夏令時間在本港晚上9時30分開市後，道指即瀉逾2000點，標指跌超過7%，觸發停板機制，須暫停交易15分鐘，是2008年12月金融海嘯後首次。歐洲及中東多個主要指數正式墮入技術熊市(即較前高位累跌兩成)。分析師指出，石油減價戰已成為比疫情更嚴重的危機。全球多國緊急出招穩定市場，美國紐約聯儲銀行擴大回購操作，把每天回購總額從1000億美元上調至1500億美元；俄羅斯準備動用1500億美元財富基金支持當地貨幣盧布。

標指跌7%觸發熔斷停市

標指停市15分鐘之後恢復交易，收市仍下滑7.60%，報2746點；道指曾急跌2158點，低見23706點，創歷來最大點數跌幅，收市跌幅略收窄至2013點或7.79%，報23851點；納指挫7.29%，收報7950點。三大指數的單日百分比跌幅，齊創2008年金融海嘯以來最大。

美股停板機制分三步曲：標指跌7%時停止交易15分鐘、挫13%再停市15分鐘、瀉20%則當天餘下時間停市。美股三大指數期貨周一曾跌停板(即跌超過5%)。

美國總統特朗普在Twitter上發文，指油價下跌對消費者是好事，又把股市插水歸咎於傳媒的假新聞，以及俄羅斯和沙地就石油價格及產量的爭拗。

油價暴挫逾三成後喘穩

高盛預期布蘭特油價可能跌到每桶20美元，油價隨即應聲挫超過30%，是1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅。布蘭特期油最低報每桶31.02美元，收市跌幅收窄，返回34.36美元，仍跌24.1%。紐約期油最多挫34%，至每桶27.34美元，收市跌幅收窄至24.6%，報31.13美元；布蘭特與紐約期油的差價回落至逾兩年低位。高盛把布蘭特期油第二季和第三季的預測價格下調至30美元，並估計可能會滑落至20美元，大摩則下調預測價至35美元。

歐洲Stoxx 600指數最多跌超過8%。英法德三大股市也大跌逾7%，歐洲疫情最嚴重的意大利，股市狂瀉11%，從今年高位累挫27%，已進入熊市。亞股平均跌5%，日股在熊市邊緣徘徊。中東市場方面，沙地國營油企沙地阿美(Saudi Aramco)周一大跌10%後觸發熔斷機制，須暫停交易，沙地股市挫9.11%，同樣進入熊市。科威特股市開市不到30分鐘即跌10%，須停板；杜拜和阿布扎比分別跌8.5%和7%。

市場估儲局本月減息0.75厘

聯儲局減息壓力大增，利率期貨市場顯示，投資者預期聯儲局在本月17日至18日議息時，將減息至少0.75厘，聯邦基金利率目標範圍降到0.25厘至0.5厘。

避險情緒急速升溫，大量資金湧向安全資產，債券成為首選，10年期美債孳息再創新低，最低報0.38厘，尾段回升到0.56厘以上。30年期債息也跌至歷史低位，首次穿1厘，低見0.692厘。黃金和日圓受追捧，紐約期金曾升穿1700關，至每盎斯1704.3美元的7年高位，收市回順報1675.7美元，微揚0.2%。

另外，俄羅斯財政部周一宣布，油價跌破每桶42.4美元水平，將開始沽出外滙。消息令俄羅斯盧布下滑8%，創2016年以來的低位。