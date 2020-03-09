國際財經

新型冠狀病毒疫情愈趨嚴峻，加上以沙地阿拉伯為首的石油出口國組織與俄羅斯為首的其他產油國，在減產協議方面決裂，油價暴跌，市場充斥恐慌情緒，歐美股市周一齊瀉，美股更曾觸發暫停交易，其後恢復買賣。

截至本港時間凌晨約2時12分，道指報23800點，挫2064點或7.98%；稍早時盤中最多下滑2109點，低見23754點。標普500指數報2745點，跌226點或7.62%；納指報7988點，跌587點或6.85%。

紐約聯邦儲備銀行表示，已增加每日對銀行系統的現金，確保銀行儲備供應充足。紐約聯儲每日隔夜回購協議操作規模將從1000億美元增加到1500億美元，3月10日和12日的兩周回購操作規模將從目前的至少200億美元增加到450億美元。

紐約聯儲向市場泵水

紐約聯儲表示，將根據需要繼續調整回購操作。

意大利新增新型肺炎確診個案連續兩日超過1000宗，累計超過7300人染病。當局周日宣布，即日起至下月3日，擴大封鎖疫情最嚴重的北部倫巴第大區和另外14個省區，包括威尼斯與米蘭等禁止民眾進出，以遏制疫情蔓延，涉及人口約1600萬。當局並要求暫時關閉戶外場所及博物館。

美國30年期債息滑落38.1個基點，現時報0.907厘；盤中暫時低位見0.692厘，創下歷史新低。10年期美債息都跌27.16個基點，報0.495厘，低位暫報0.38厘。

美元顯著受壓，兌日圓急滑3.09%，插至102.03日圓；歐羅抽高1.61%，報1.1468美元；英鎊都上揚0.60%，報1.3125美元。ICE美滙指數下挫1.15%，報94.85。

紐約期油最新每桶報31.74美元，挫9.54美元或23.11%；布蘭特期油報35.01美元，挫10.26美元或22.66%。