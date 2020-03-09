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今日 02:07 國際財經

SpaceX融資籌得39億 估值升至逾2800億

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美國CNBC報道，億萬富豪馬斯克(Elon Musk)旗下航天科技公司SpaceX，剛完成新一輪融資，籌得5億美元(39億港元)資金。

報道引述融資文件稱，以每股220美元發行價計算，SpaceX的估值為360億美元(2808億港元)，較前一次融資的330億美元高約9%。最新估值令到該公司在未上市企業市值排名榜名列前芧。

SpaceX原先期望今次融資只籌得2.5億美元，但因市場反應強烈，集資額最終倍增。該公司去年融資共籌得13.3億美元。

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