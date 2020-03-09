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【看圖測市】美元/日圓三周暴跌逾千點 創逾3年新低

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上周全球多國央行陸續開始減息，尤其是美國聯儲局於上周二（3月3日）晚上突然宣布緊急降息0.5%，投資者避險情緒顯著升溫，資金不斷流入黃金、日圓、瑞郎等避險資產。雖然上周五（3月6日）公布的美國2月非農就業人口增加27.3萬人，遠超預期增加17.5萬人，但這無阻資金繼續流入避險資產，美元/日圓上周已跌至104.97，刷新去年8月以來的逾半年新低。

一波未平，一波又起。新型冠狀病毒疫情仍然蔓延之際，油組（OPEC）與俄羅斯的石油減產磋商意外破裂，沙地更於上周六（3月7日）大幅降低售往各國市埸的原油價格，折扣幅度創逾20年新高，並計劃大幅增加原油產量。國際油價今日（3月9日）於亞洲時段開市後暴瀉，布蘭特期油曾大跌30%至31.30美元，刷新2016年2月以來的4年新低。日圓則受避險資金青睞而一度飆升，拖累美元/日圓今早曾跌至101.53，創2016年11月以來的逾3年新低。

事實上，美元/日圓下跌亦受累於美國長期國債息率持續下跌，其中美國10年期國債息率曾跌至歷史新低0.36%，而截至今日下午4時，聯邦基金利率期貨暗示聯儲局於3月18日的FOMC會議中再度減息0.75%的機會高達100%，導致美滙指數大跌至94.67，亦創2018年9月以來的17個月新低。美元/日圓受累於美滙指數急瀉，其滙價於三周內已暴跌逾千點（下跌幅度達9.5%）。

技術分析方面，美元/日圓於2月下旬曾短暫升穿長期下降軌至10個月新高112.19，但很快掉頭回落，並於2月28日跌破日線圖自去年8月形成的上升通道。其後滙價於兩周內再度再瀉逾700點至101.53，三周總結下跌逾千點。現時日線圖RSI顯示美元/日圓已嚴重超賣，鑒於滙價在101.00-101.50區域有不俗支持，後市滙價若能企穩將可重新展開升勢，並消化過去的超賣力量。

交易策略方面，我們根據2月28日策略於108.50建立的美元/日圓買盤（上望110.90，跌穿108.20止損）已於108.20平倉，虧損30點。短期內待美元/日圓下跌至99.90-100.10區域買入，上望105.40，跌穿99.50止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

 

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