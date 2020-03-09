國際財經

新型冠狀病毒疫情愈趨嚴峻，加上以沙地阿拉伯為首的石油出口國組織與俄羅斯為首的其他產油國，在減產協議方面決裂，油價暴跌，市場充斥恐慌情緒，歐洲股市持續受壓，英法德股市最新跌逾半成，疫情嚴重的意大利股市一度跌逾一成，最新跌逾8%。

截至本港時間下午5時50分，英國富時100指數報6073點，插389點或6.02%；德國DAX指數報10857點，瀉684點或5.93%；法國CAC 40指數報4813點，挫325點或6.34%；意大利富時MIB指數報18965點，大跌1833點或8.82%。

道指期貨暫報24534點，挫1255點。

意大利新增新型肺炎確診個案連續兩日超過1000宗，累計超過7300人染病。當局周日宣布，即日起至下月3日，擴大封鎖疫情最嚴重的北部倫巴第大區和另外14個省區，包括威尼斯與米蘭等禁止民眾進出，以遏制疫情蔓延，涉及人口約1600萬。當局並要求暫時關閉戶外場所及博物館。

市場恐慌情緒加劇，資金湧向債市避險，美國債券孳息率進一步下滑，10年期美債孳息率一度跌穿0.4厘水平，低見0.3137厘；最新報0.4584厘；5年期美債孳息率低見0.3199厘，最新報0.399厘；30年期美債孳息率低見0.6987厘，最新報0.881厘。

新冠病毒疫情已令全球原油需求增長受挫，但沙地阿拉伯國營石油企業沙地阿美大削付運油價，展開原油減價戰，油價一度瀉三成，創下1991年以來最大跌幅。

紐約原油期貨最多挫33.77%，低見每桶27.34美元，最新報33.34美元，插7.94美元或19.23%；倫敦布蘭特期油最多挫31.5%，低見31.02美元，最新報36.78美元，插8.49美元或18.75%。