國際財經 即巿股評

產油國兩大巨頭俄羅斯與沙地上周五擘面，沙地更削出口價兼大幅增產，油價立即喪跌，布蘭特與紐約期油雙雙大跌逾三成，引發全球股市又再暴災，執筆時道指期貨再插逾千點。

油價大跌未損俄國沙地

油價暴瀉，表面上俄國與沙地會成為大輸家，但未必喺事實，原因是俄羅斯石油公司總裁戈爾·塞欽，上月曾透露每桶原油成本只喺3.2美元，至於仍是半新股的沙特國家石油公司沙地阿美，雖然跌穿招股價，但去年有報道已指沙地阿美原油開採成本可低於每桶10美元，故此今次油價大冧，實質對俄國及沙地根本未蝕入肉，只喺賺少D而已。

作為現時最大石油出口國的美國，油價暴跌會對國內頁岩油企業好傷，因為頁岩油商平均成本要每桶40美元，若果油價維持在現水平一段長時間，對頁岩油企絶對無利可退，或者是次俄國與沙地擘面是一場有預謀的騷，橫掂新肺炎疫情全球暴發，需求面根本弱到痺，再減產托油價盞嘥氣，不如來招借刀殺人，趁機殲滅債台高築的美國頁岩油，攞回石油控制權。

不過，美國共和黨與油企有千絲萬縷的關係，油價大跌共和黨無著數，加上全球新肺炎疫情一旦處理失當，特朗普冧莊就會觸礁，故此侵侵睇怕又會迫聯儲局，大手在市場買企債吊命，幫頁岩油企渡過危機。

除油價推冧股市外，全球新肺炎疫情依然肆虐，意大利北部多個城市進入封城情況，意國感染人數更超越南韓，成為中國以外最多確診個案的國家，而美國亦當黑，最新加入紐約州進入緊急狀態，對股市的衝擊非同小可。

吉利德握新肺炎皇牌新藥

正如上周五EJ MARKET提及，全球股市指數無疑會大跌，但個別股票依然前景可睇高一線，例如WORK FROM HOME的股份，另外可留意藥股吉利德科學(Gilead Sciences，上市代後GILD)。

吉利德主要生產愛滋病雞尾酒療法藥物，更是有望醫治新肺炎藥物瑞德西韋(Remdesivir)生產商，當然現仍是試藥階段，但面對全球新肺炎疫情爆發，一旦瑞德西韋數據顯示的效果遠比其他藥佳，吉利德股價將有望爆升。

更何況吉利德過去數年股價在58.09至83.57美元橫行，上周五股市大跌股價仍能逆市升5.4%，收造80.22美元，但依然未破橫行區83.57美元阻力，加上最新公布收購治癌新藥開發商Forty Seven沖喜，現價買入，博升穿83.57美元高位，以兜底回升方式，博升至2015年6月高位113.79美元，以跌穿200天線67.53美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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