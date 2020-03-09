國際財經

新型冠狀病毒疫情愈來愈嚴峻，加上以沙地阿拉伯為首的石油出口國組織與俄羅斯為首的其他產油國，在減產協議方面決裂，油價暴跌，市場充斥恐慌情緒，資金湧向避險資產，美國國債孳息率跌至歷史新低，歐洲股市早段下挫，道期瀉逾1200點。

截至本港時間下午4時36分，英國富時100指數報5922點，插539點或8.35%；德國DAX指數報10689點，插852點或7.39%；法國CAC 40指數報4813點，挫326點或6.35%；意大利富時MIB指數報20380點，挫419點或2.02%。

道指期貨暫報24534點，挫1255點。

市場恐慌情緒加劇，資金湧向債市避險，美國債券孳息率進一步下滑，10年期美債孳息率一度跌穿0.4厘水平，低見0.3137厘；最新報0.4579厘；5年期美債孳息率低見0.3199厘，最新報0.3774厘；30年期美債孳息率低見0.6987厘，最新報0.8671厘。

新冠病毒疫情已令全球原油需求增長受挫，但沙地阿拉伯國營石油企業沙地阿美仍大削付運油價，展開原油減價戰，油價一度瀉三成，創下1991年以來最大跌幅。

紐約原油期貨最多挫33.77%，低見每桶27.34美元，現時每桶報31.6美元，最新報31.62美元，插9.66美元或23.4%；倫敦布蘭特期油最多挫31.5%，低見31.02美元，最新報35.65美元，插9.62美元或21.25%。