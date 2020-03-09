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今日 16:05 國際財經

新加坡不排除推第二輪措施應對經濟難關

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新型肺炎疫情持續，金融市場顯著震盪。新加坡副總理兼財政部長王瑞杰(Heng Swee Keat)表示，當地經濟受疫情衝擊，政府不排除推出第二輪措施，協助企業及個人渡過難關。

王瑞杰表示，當局會成立由他領導的工作小組，並有部長、商界領袖及商會代表加入，為企業提供更針對性的政策，幫助企業化危為機。

王瑞杰在2月18日的財政預算案中，宣布總額56億新加坡元的援助配套，幫助企業補貼員工部分薪資、給予企業稅務回扣，以及提供補貼協助國民應付生活開支。

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