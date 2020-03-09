國際財經

沙地阿拉伯國營石油企業沙地阿美大削付運油價，原油減價戰展開，國際油價急瀉，加上市場對新冠疫情擴散可能嚴重擾亂全球經濟的擔憂加劇，亞太區股市下滑。

日本去年第四季GDP收縮幅度擴大且遜於預期，加上避險情緒大升，日圓飆升，拖累日本股市失守兩萬點關口，是自去年1月7日以來首次。日經平均指數最多挫1277點，全日收市報19698點，挫1050點或5.07%，創14個月收市新低，連續兩日下滑。

被視為避險貨幣的日圓，今早曾高見101.57兌每美元，升3.62%，創2016年10月以來高位；最新報102.64兌每美元，升2.61%。

日本內閣官房長官菅義偉指出，受疫情相關擔憂影響，股市重挫、日圓兌美元大漲後，日本正密切監控市場波動，政府將毫不猶豫地對經濟採取必要措施。

日本去年第四季GDP按年跌7.1%，為2014年第二季以來最大跌幅，遜於初值下滑6.3%，亦差過預期的跌6.6%，因企業支出下滑幅度較大，新型冠狀病毒疫情衝擊生產，衰退風險升高下，經濟前景蒙上更深的陰影。

北韓再發射飛行物，加上新冠疫情仍然嚴峻，南韓股市挫逾4%，再度失守2000點關口。韓國首爾綜合指數收報1954點，挫85點或4.19%。

南韓昨日新增248宗新型冠狀病毒個案，累計病例增至7382宗；再多1人死亡，全國至今累計51人不治。

澳洲股市更插逾7%、跌破6000點大關。澳洲普通股指數收報5822點，挫465點或7.4%。