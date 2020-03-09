國際財經

安聯(Allianz)旗下貿易信用保險公司裕利安宜(Euler Hermes)發表報告預期，單單在今年第一季，因新型冠狀病毒疫情引致的全球貿易損失，已達去年全年由中美貿易糾紛產生的總和；對貨品及服務貿易造成每季3200億美元的損失。

報告稱，在中美貿易糾紛下，去年全球貿易增長降至2009年以來的最低位，按年僅升1.2%。該行認為，目前新冠病毒疫情是今年主要的貿易障礙。

根據該行測算，持續的封關措施以應對疫情，相當於令商品增加額外關稅0.7個百分點，使今年首季全球的平稅關稅提高至6.5%。即是單在第一季的貿易損失，已相當於去年全年因中美貿易糾紛所引致的損失金額，達3200億美元。

在商品貿易方面，該行的估算只考慮了中國和意大利封城措施，以及其他國家的有限度限制措施，預期商業活動將在3、4月逐步恢復，並於5月底全速進行。因預期來自中國和歐洲的需求於4月底仍然受到明顯的影響，估計全計總商品出口損失達1610億美元。

在服務貿易方面，裕利安宜推算往來中國、意大利及歐洲之間的旅客將大幅減少，交通運輸服務將大幅減慢。情況回到正常水平的過程將會非常漸進，全球旅遊業及交通運輸服務的損失料分別達1250億美元及330億美元。

報告稱，這次貿易震盪已在前期的貿易指標中反映出來，顯示今年首兩季將出現貿易衰退，貿易量分別按季跌2.5%及1%。此外，預計全球航運業輸送量將下跌20%至25%，這將對港口碼頭業產生相應的影響。但預期下半年可能出現V形復甦的情況，今年全年全球貿易預測增長0.4%。