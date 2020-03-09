國際財經

新冠肺炎疫情加上油市減價戰，震散環球股票市場。日本內閣官房長官菅義偉指出，受疫情相關擔憂影響，股市重挫、日圓兌美元大漲後，日本正密切監控市場波動。

菅義偉在例行新聞發布會上表示，政府將毫不猶豫地對經濟採取必要措施，但稱不會就股滙市波動置評。

日經指數今早驟跌，早段一度下跌逾1200點，失守20000點，是自2019年1月7日以來首次；最新報19651點，挫5.29%。

被視為避險貨幣的日圓，今早一度攀升逾3%，曾高見101.62兌每美元，創2016年10月以來高位。