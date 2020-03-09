國際財經

國際油價亞洲時段暴瀉，美國道指期貨最新瀉1050點或4.07%，報24739點。亞太股市全線下挫。

日本去年第四季GDP按年跌7.1%，遜市場預期的跌6.6%。日經225指數曾瀉972點，見19777點逾一年低，最新插842點或4.06%，報19907。

南韓KOSPI指數最新報1982點，跌57點或2.84%。

澳洲普通股指數最新跌352點或5.61%，報5934。紐西蘭NZX50指數最新跌289點或2.53%，報11136點。