國際財經

面對新冠肺炎疫情衝擊與聯儲局突然其來的減息行動，美國股市上周經歷「過山車」般的大幅波動，展望本周美國股市，焦點將是歐洲央行議息會與英國財政預算案。其次，美國與中國的經濟數據也不容忽視。

市場首個焦點，將是歐央行周四的議息會。今次是對歐央行行長拉加德的重要考驗，因為將要測試她平衡不同意見的能力。歐央行既要展示其具備應對疫情衝擊經濟的能力，也要應對關於貨幣政策不及財政政策具有更佳刺激經濟能力的討論。部分歐央行不同意如聯儲局急速減息，因為認為作用有限。

第二個焦點，是英國新任財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)公布財政預算案。市場關注英國如何在疫情下推行刺激經濟措施。此前，將出任英倫銀行行長的Andrew Bailey敦促政府，要協力振興受疫情重創的經驗。

第三個焦點，是美國本周公布的經濟數據。聯儲局官員進入議息前的禁口期，因此沒有官員再出席公開場合討論貨幣政策。本周最重要的美國經濟數據，要數周五公布的3月消費者情緒指數。相關數據可能揭示美國人面對疫情衝擊下、消費意慾倒退。其他數據方面，包括恆常性每周公布的上周新領失業救濟人數、上月通脹與貿易數據等。

第四個焦點，是中國經濟數據。中國上周六公布的首兩個月出口數值大跌，進口減少。本周，該國將於周二公布通脹數據，預期反映供應鏈受到疫情干擾後的生產價格變化。

第五個焦點，是油市減價戰。以沙地阿拉伯為首的石油出口國組織與俄羅斯為首的其他產油國，在減產協議方面決裂，勢必觸發油價大跌。交易商預期，一場減價爭奪客戶的戰役將告展開。