國際財經

美國聯邦航空管理局(FAA)宣布，因應波音為737機安裝未獲監管機構批准的感應器，向該間飛機製造商罰款1970萬美元(1.537億港元)。

FAA指，波音在2015年6月至2019年4月期間，於791架飛機安裝Rockwell Collins Head-up Guidance系統。有關系統內的感應器未經監管機構測試或批准使用。涉及飛機包括737架NG與173架737 Max機。

Rockwell Collins其後進行相關測試及認證。