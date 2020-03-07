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聯儲局3月減息0.75厘機會大增



利率期貨數據顯示，市場料美國聯儲局或於3月議息會議減息0.75厘。聯儲局隔夜拆借利率則顯示，4月議息後聯邦基金指標利率降到0至0.25厘區間的機會逾半。總統特朗普再促儲局實施更多減息，推出刺激經濟措施。

羅森格倫:聯儲局難以運用量寬對抗經濟衰退



波士頓聯儲總裁羅森格倫稱，美債息屢創新低，弱化了聯儲局推行非傳統量化寬鬆措施。聖路易斯聯儲總裁布拉德說，局方必要時願意再次行動，撐美國經濟免受疫情影響。

紐油急挫10% 分析料短期內見35美元



俄羅斯拒絕油組額外減產建議，減產聯盟或瓦解。紐約期油收市跌10%，每桶報41.28美元，為逾5年最大單日跌幅；倫敦布蘭特期油跌9.4%。

意大利新增49人死於新冠肺炎



意大利再多49人死於新冠肺炎，累計197人不治，死亡率4.25%；新增確診778人，累計4636人。法國新增190人確診，累計613人。美國累計確診增至245宗，12人死。全球確診突破10萬人，最少3398人死亡。

道指收市下跌256點 曾瀉894



多國疫情擴大，美股現拋售潮，道指周五最多瀉894點，尾段低位拉高，收市只跌256點或0.98%。標指挫1.71%。納指下滑1.87%。摩根大通急挫5%，高盛滑落3%。埃克森美孚倒退4.83%。微軟和蘋果分別回吐2.83%和1.33%。本周累計，道指抽高1.7%，標指和納指分別漲0.6%和0.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國2月非農職位增27.3萬個，遠勝預期17.5萬；失業率降至3.5%。1月貿赤降6.7%，金額少於預期，對華貿赤增5.1%。

￭ 美國10年期債息曾跌穿0.7厘，低見0.663厘。

￭ 美市尾段美滙指數降0.85%，報96。歐羅升穿1.13美元，漲0.62%。日圓升超過1%，每美元最高報105日圓。

￭ 紐約期金收升0.3%，每盎斯收報1672.4美元；早段漲1.36%，至1690.7美元。

￭ 英、法、德國股市收市跌3.37%至4.14%。

￭ 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25679點，較昨日恒指收市低水468點。

￭ ADR港股比例指數報25891點，較港低250點。

￭ 中糧油(00606)通過私有化方案，料本月23日除牌。

￭ 信德(00242)與中旅(00308)整合跨境運輸服務。

￭ 萊蒙(03688)料全年轉蝕約5億至6億元。

￭ 均安(01559)配售新股，集資5217萬元。

￭ 滿地科技(01400)2供1股，籌集不超過約1550萬元。

￭ 彩星玩具(00869)全年轉虧3727.8萬元，不派末期息。

￭ 安德利果汁(02218)全年盈利按年增23.25%，不派末期息。

￭ 本港新增3宗新冠肺炎確診，累計107，另有一宗疑似。周日(8日)凌晨零時起，機場所有抵港人士須申報健康。