國際財經

全球新冠肺炎確診人數超越10萬，美歐疫情也不斷擴大，投資者愈益擔憂經濟前景，股市持續出現拋售潮，道指周五低開664點，最多瀉894點，盤中插落到25226點才見喘定，收市跌幅收窄至逾200點；歐股主要市場則下滑逾3%至4%。油價重挫一成，資金湧入避險資產，金價升至7年高，日圓受追捧，10年期美債孳息迭創新低。

2月新職位27.3萬遠勝預期

道指尾段低位拉高，收市前10分鐘上行動力強勁，最終以跌256點或0.98%收市，報25864點。標指挫1.71%，收報2972點。納指下滑1.87%，收報8575點。非農業新增職位遠勝預期也無濟於事。減息損害銀行股的利息收入，摩根大通股價急挫5.17%，為表現最差的道指成分股；高盛都滑落2.99%。油股埃克森美孚倒退4.83%。微軟和蘋果分別回吐2.83%和1.33%。

不過，三大指數本周累計仍然錄得升幅，道指抽高1.7%，標指和納指分別微漲0.6%和0.1%，全部仍然處於技術調整區，即較高位回落超過10%。本周美股劇烈波動，周一及周三都錄得逾1000點升幅，分別飆升1294點和1173點；本周未曾錄得超過1000點的跌幅，只在周四下滑969點。至於上周，道指出現「五連跌」，其中兩日的跌幅都超過1000點。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周五在CNBC節目上呼籲毋須恐慌，透露總統特朗普正考慮採取措施刺激經濟，但不會急於推出，希望具針對性，又承認疫情會打擊某些行業，惟只屬暫時性，經濟基調仍強勁，美國人可以繼續工作。庫德洛這番說話未能釋除市場疑慮，大市加速向下。

勞工部公布，美國非農業職位今年2月增加27.3萬個，比市場預期的17.5萬個超出差不多10萬個，失業率從3.6%降至3.5%，符合預期。平均時薪增長和市場估計一樣增加0.3%，高於1月份的0.2%。每周平均工時從34.3小時增至34.4小時；數據仍未反映疫情的影響。

另外，美國商務部公布，1月貿易赤字減少6.7%，至453億美元，低於市場預期的461億美元，主要因為進口減少。對華貿赤增加5.1%，至261億美元。

歐洲市場方面，英法德三大股市跌3.37%至4.14%。MSCI亞太指數(不計日本)跌2.13%，日股低收2.72%。

市場避險意欲高漲，紐約期金升0.3%，每盎斯收報1672.4美元，早段曾漲1.36%，至1690.7美元，是2013年1月以來最高；本周累計升6.79%，錄得2011年10月以來最大的一周升幅。美國10年期債息跌穿0.7厘，低見0.663厘；日圓兌美元升超過1%，最高報105日圓。

美元顯著受壓，美市尾段兌歐羅跌穿1.13美元，下滑0.62%，美滙指數也下降0.85%，報96，兩者均是去年7月以來最低。

俄羅斯拒配合油組減產

俄羅斯不同意進一步減產，消息拖累油價大跌，紐約期油收市報每桶41.28美元，重挫10%，為2014年11月以來最差；布蘭特期油亦挫9.4%，每桶收報45.7美元，為2016年8月以來新低。

石油出口國組織(OPEC)周五與俄羅斯為首的非油組國家在維也納開會商討原油供應，但未能達成每天再減產150萬桶的協議，以支持受疫情衝擊的油價；路透報道，俄羅斯立場不變，同意延長減產，但維持現有減幅。