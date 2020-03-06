國際財經

俄羅斯據報拒絕石油出口國組織(油組)的額外減產建議，市場憂慮為期3年的減產聯盟瓦解，國際油價周五大跌，紐約期油錄得逾5年以來最大單日跌幅。

紐約4月期油收市跌4.62美元或10%，每桶報41.28美元，為2014年11月28日以來最大單日跌幅，也是2016年8月以來最低價位；本周累計跌7.8%。

倫敦布蘭特5月期油收市跌4.72美元或9.4%，每桶報45.7美元，為2017年6月22日以來最低價位；本周累計跌8.9%。

較早時，油組與盟友(合稱OPEC+)結束會議，但未有就額外減產問題達成結論。俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，所有產油國將於4月1日起自主生產。OPEC+去年底達成的減產協議於3月底屆滿。消息觸發油價急挫。油價在美國開市初段跌幅一度收窄，因為美國公布的上月非農業職位增幅優於預期。不過，油價其後再度回落，而跌勢更凌厲。有報道指油組仍希望與俄羅斯等產油國討論穩定市場問題。

IHS Markit能源分析員Marshall Steeves表示，俄羅斯官員的言論顯示，歷時3年的減產同盟已經瓦解，俄國將任由油價下滑，致使美國頁岩油生產商破產離場。

FXTM高級分析員Lukman Otunuga認為，油市情況從未如此惡劣，一方面，需求由於新冠肺炎疫情而轉弱，另一方面則是減產聯盟瓦解而導致產量上升。現時不確定油價跌至哪個水平才喘定。

WTRG Economics能源經濟師James Williams預期，油市要到今年夏天才回穩，屆時疫情衝擊經濟的情況可能平靜下來，而美國頁岩油產量則可能下滑。他估計，如果OPEC+本周無法達成減產協議，油價下周可能跌穿40美元，在35美元喘定。