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金價本周升近7% 漲幅近九年最大

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美國股市周五再度大幅下滑，資金續流向避險產品，美國債券價格上揚、孳息率相應回落，國際金價單日保持輕微上揚，一周升幅則創下近9年最大。

紐約4月期金周五最高見1690.70美元，收市升4.4美元或0.3%，每盎斯報1672.40美元。本周累計，期金升6.79%，是2011年10月28日當周以來最大一周升幅。

新冠肺炎疫情本周迅速惡化，市場憂慮全球經濟受重創，聯儲局突然減息半厘，加深了有關疑慮，黃金備受追捧。

美國10年期國庫券孳息率跌至0.7%的紀錄低位，支持金價向上。

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