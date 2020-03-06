美國股市周五再度大幅下滑，資金續流向避險產品，美國債券價格上揚、孳息率相應回落，國際金價單日保持輕微上揚，一周升幅則創下近9年最大。
紐約4月期金周五最高見1690.70美元，收市升4.4美元或0.3%，每盎斯報1672.40美元。本周累計，期金升6.79%，是2011年10月28日當周以來最大一周升幅。
新冠肺炎疫情本周迅速惡化，市場憂慮全球經濟受重創，聯儲局突然減息半厘，加深了有關疑慮，黃金備受追捧。
美國10年期國庫券孳息率跌至0.7%的紀錄低位，支持金價向上。
今日 03:13 國際財經
美國股市周五再度大幅下滑，資金續流向避險產品，美國債券價格上揚、孳息率相應回落，國際金價單日保持輕微上揚，一周升幅則創下近9年最大。
紐約4月期金周五最高見1690.70美元，收市升4.4美元或0.3%，每盎斯報1672.40美元。本周累計，期金升6.79%，是2011年10月28日當周以來最大一周升幅。
新冠肺炎疫情本周迅速惡化，市場憂慮全球經濟受重創，聯儲局突然減息半厘，加深了有關疑慮，黃金備受追捧。
美國10年期國庫券孳息率跌至0.7%的紀錄低位，支持金價向上。
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