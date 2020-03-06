國際財經

美國總統特朗普周五再度敦促聯儲局實施更多減息，並推出刺激經濟措施。

特朗普周五在華盛頓白宮簽署緊急法案，為抗擊新冠肺炎疫情撥款83億美元。他其後向記者指出，全球多國已致力降低利率，而美國較高的利率水平，使自己處於相對不利的位置，較其他經濟體包括德國和中國吃虧。

特朗普又稱，聯儲局沒有先發制人，應該減息及推出刺激措施。他沒有指明是否要求國會推出財政刺激方案，重申美國經濟仍然穩固。

聯儲局本周初突然緊急減息半厘，市場普遍預期4月開會後，將把指標利率降至接近零。