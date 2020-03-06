國際財經

新型肺炎疫情持續在全球擴散，資金流向避險資產，美股持續下瀉。

截至本港時間晚上約11時08分，道指報25369點，跌751點或2.88%；標普500指數報2929點，跌94點或3.11%；納指報8473點，跌265點或3.03%。

美國疫情迅速惡化，疫情擴大至17個州份，232人確診，14人不治。美國總統特朗普表示，不知道是否需要刺激措施，但聯儲局沒有先發制人，應該減息及推出刺激措施。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出，在採取經濟行動之前，必須等待更多訊息，與疫情相關的經濟問題將是暫時性，私人部門會解決病毒問題；又呼籲健康的美國人應繼續去工作。

一位歐盟高級官員表示，歐羅區各國政府在與歐盟委員會討論針對新型冠狀病毒危機的適當政策應對，例如對公司的流動性支持、推遲稅收和其他款項。不過，討論仍處於非常初步的階段，考慮的措施之一有為公司提供流動性擔保。

英國首相約翰遜稱，英國政府將額外花費4600萬英鎊用於應對冠狀病毒，包括疫苗生產方面的工作。

數據方面，美國2月非農業新增職位27.3萬個，高於市場預期增加17.5萬個；失業率為3.5%，預期為3.6%。美國1月貿易赤字減少6.7%，至453億美元，少於預估的461億美元。

歐股方面，英國富時100指數報6443點，挫261點或3.9%；德國DAX指數報11477點，挫466點或3.91%；法國CAC 40指數報5128點，挫232點或4.33%；意大利富時MIB指數報20661點，挫892點或4.14%。