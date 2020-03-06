國際財經

全球新型冠狀病毒確診病例超過10萬宗，資金流向避險資產，美國10年期國債息率再創新低，美股三大指數早段跌逾3%，道指跌逾800點。

截至本港時間晚上約10時51分，道指報25281點，跌839點或3.21%；標普500指數報2923點，跌100點或3.31%；納指報8462點，跌276點或3.16%。美國10年期國債息率跌穿0.8厘，現報0.7厘；30年期債息報1.26厘；2年期國債跌至0.44厘。

全球多個國家的新冠肺炎確診人數上升，美國疫情迅速惡化，疫情擴大至17個州份，232人確診，14人不治；意大利確診人數增769人，至3858人，死亡總數增至148人；英國出現首宗死亡個案；梵蒂岡確診首宗新型冠狀病毒個案。

伊朗的新型肺炎疫情持續，當局公布確診數目達4747宗，124人死亡；南韓新型冠狀病毒感染個案，累計增至6593宗，42人死亡。

美國總統特朗普已簽署78億美元的緊急冠狀病毒支出法案，美國國務卿蓬佩奧稱，該國對病毒的應對認真及有力，相信對病毒疫情的應對可以比任何其他地方都好。

數據方面，美國2月非農業新增職位27.3萬個，高於市場預期增加17.5萬個；失業率為3.5%，預期為3.6%。美國1月貿易赤字減少6.7%，至453億美元，少於預估的461億美元。

油價急跌，紐約原油期貨現時每桶報44.15美元，跌1.75美元3.81%；倫敦布蘭特期油報48.24美元，跌1.75美元或3.5%。