國際財經

美國銀行稱，投資者從多數資產中撤離，於截至周三的一星期，股票基金和債券基金合計流出360億美元(約2808億港元)，主要是擔憂新型冠狀疫情將造成大規模經濟損失令投資者恐慌。

美銀分析師稱，股票基金流出233億美元，債券基金流出126億美元，創2018年12月以來最大資金流出規模。尋求避險的投資者從新興市場股票基金中撤走53億美元，為30周最大資金流出規模。

自2月中旬以來，股市連連遭遇拋壓，全球市值蒸發約6.5萬億美元，因歐洲和全球其他地區的新冠病例突然增加，引發大流行病擔憂。