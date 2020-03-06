國際財經

新型肺炎疫情持續在全球擴散，資金流向避險資產，美國10年期國債息率再創新低，歐洲股市中段挫逾2%，道期挫逾500點。

截至本港時間傍晚6時41分，道指期貨暫報25534點，跌526點。英國富時100指數報6504點，挫201點或2.97%；德國DAX指數報11530點，挫414點或3.47%；法國CAC 40指數報5166點，挫191點或3.58%；意大利富時MIB指數報20830點，挫720點或3.34%。

美國10年期國債息率跌穿0.8厘，現報0.762厘；30年期債息報1.36厘；2年期國債跌至0.45厘。

全球多個國家的新冠肺炎確診人數上升，美國疫情迅速惡化，疫情擴大至17個州份，232人確診，14人不治。意大利，確診人數增769人至3858人，死亡總數增至148人。英國出現首宗死亡個案；梵蒂岡確診首宗新型冠狀病毒個案。

伊朗的新型肺炎疫情持續，當局公布確診數目突破3000宗，至少107人死亡；南韓新型冠狀病毒感染個案，累計增至6593宗，42人死亡。

美國總統特朗普試圖淡化疫情對美國經濟及其連任所構成的風險，又批評世界衞生組織(WHO)對疫情死亡率的評估過高。他稱讚其政府對全球疫情所做的反應，指新冠病毒疫情勢必會造成影響，但政府已做好應對一切的準備，又希望疫情不會持續太久。

英國首相約翰遜據報與英倫銀行行長卡尼會談，商討研究在下周的財政預算案，推出寬鬆貨幣政策和一系列支持業務措施，以避免引起公眾恐慌。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報45.78美元，挫1.12美元或2.44%；倫敦布蘭特期油報48.66美元，挫1.33美元或2.66%。