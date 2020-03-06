國際財經 即巿股評

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)於上周五(2月28日)釋出鴿派訊號，令市場預計聯儲局在3月17日-18日議息會議上減息半厘的幾率高達百分百，加上德國於同日公布2月失業人數減少1萬人，勝於市埸預期增加4500人，歐羅/美元於上周顯著回升，上周總結滙價大漲逾200點，高位見1.1050，刷新2月4日以來的三周新高。

除此之外，全球各國央行本周開始爭相減息，其中澳洲儲備銀行、聯儲局以及加大拿央行已分別宣布減息。雖然歐盟官員於周三(3月4日)警告歐洲各國財長新型冠狀病毒疫情爆發有可能使法國和意大利陷入衰退，波及該地區的經濟和金融市埸，使歐羅/美元曾短暫回吐逾百點，但是歐洲央行似乎仍未有大幅減息的打算，造成資金大量流入歐羅資產。自2月24日直至今日(3月6日)，歐羅/美元在短短兩周內已大漲近500點，今日滙價一度升至1.1288，創自去年7月以來的逾7個月新高。

值得留意的是，美國將於今晚21:30公布2月非農就業人口數據，另外歐洲央行亦會於下周四(3月12日)20:45公布利率決議結果，若歐洲央行同樣跟隨聯儲局大幅減息的話，歐羅/美元或有由升轉跌之憂。

技術分析方面，歐羅/美元自2月20日跌至近3年新低1.0775後見底回升，在日線圖形成大型上升通道，其升勢自上周四開始明顯加速，目前已逼近重要阻力1.1300水平。由於滙價目前的上升通道極為陡斜，加上日線圖的RSI顯示滙價已嚴重超買，後市需小心獲利回吐造成的下調壓力。不過，由於美國在中短期內減息的機會仍然較高，而歐洲減息的空間欠奉，兩地利差的縮窄或有利於歐羅繼續回升，進一步挑戰1.1400甚至1.1500水平。若滙價跌穿上升通道底部1.1100，則需要小心中期趨勢逆轉的可能。

交易策略方面，我們根據2月26日策略於1.0990建立的歐羅/美元沽盤(下望1.0840，升穿1.1020止損)已於1.1020平倉，虧損30點。短期內待歐羅/美元回升至1.1480-1.1500區域沽出，下望1.1210，升穿1.1560止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供