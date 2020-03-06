國際財經

新冠肺炎疫情在美國急速惡化，投資者對疫情衝擊經濟的憂慮升溫，資金由股市流向避險資產，歐洲股市早段挫逾1%。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報6608點，挫97點或1.45%；德國DAX指數報11753點，挫191點或1.6%；法國CAC 40指數報5270點，挫90點或1.68%；意大利富時MIB指數報21098點，挫456點或2.12%。

道指期貨暫報25921點，跌139點。

新型冠狀病毒疫情持續擴散，全球多個國家的新冠肺炎確診人數扳升，美國疫情迅速惡化，疫情擴大至17個州份，232人確診，14人不治。

在歐洲疫情最嚴重的意大利，確診人數大增769人，達到3858人，再多41人死亡，總數增至148人，是單日新高；意大利總理孔特(Giuseppe Conte)宣布，倍增抗疫救助規模至75億歐羅(655.2億港元)，將用作支援受疫情打擊的家庭與企業，確保沒有人因疫情而失業。英國出現首宗死亡個案；荷蘭亦在單日增加44宗病例，感染人數增至82人；法國累計423人確診，再多3人不治，死亡總數增至7人。

伊朗的新型肺炎疫情持續，當局公布確診數目突破3000宗，至少107人死亡；南韓亦新增827宗新型冠狀病毒感染個案，累計增至6593宗，42人死亡。

雖然疫情持續惡化消息打擊金融市場，但美國總統特朗普試圖淡化疫情對美國經濟及其連任所構成的風險，又批評世界衞生組織(WHO)對疫情死亡率的評估過高。他稱讚其政府對全球疫情所做的反應，指新冠病毒疫情勢必會造成影響，但政府已做好應對一切的準備，又希望疫情不會持續太久。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Rob Kaplan)亦認為，儘管面對新冠肺炎疫情衝擊，但美國經濟應該可避免陷入衰退。

英國首相約翰遜據報與英倫銀行行長卡尼會談，商討研究在下周的財政預算案，推出寬鬆貨幣政策和一系列支持業務措施，以避免引起公眾恐慌。

油價走跌逾1%，因新冠病毒疫情沒有減緩跡象，市場對全球經濟的擔憂加劇，投資者拋售更多股票和原油等高風險資產，轉將資金投向避險資產。紐約原油期貨現時每桶報45.22美元，挫0.68美元或1.48%；倫敦布蘭特期油報49.1美元，挫0.89美元或1.78%。