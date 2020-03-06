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瑞銀和巴塞爾藝術展(Art Basel)發布報告，指2019年全球藝術品市場交易量創十年新高，銷售額則低於前年；中國的市場佔有率稍微下降，但依然是世界第三大市場。

報告指出，2019年藝術品市場總銷售額估計達641億美元，按年下跌5%，主要在高端產品萎縮，使市場恢復到略高於2017年的水平。銷售量則按年增長2%至4050萬宗，為十年來最高。

美國繼續保持全球最大市場的地位，佔市場銷售額44%，與2018年相比保持穩定。儘管脫歐帶來政治不確定性，英國以20%的市場佔有率保持其第二大市場的地位；中國仍然是第三大藝術品市場，佔有率為18%。

報告稱，雖然藝術市場的銷售在整體經濟和政治因素事件下，表現出強大的抵禦能力，但不斷上漲的關稅和阻礙跨境銷售的管制，可能會對未來的市場增長產生負面影響。

經過5年多的銷售持續增長，網上藝術市場在2019年放緩，銷售額估計為59億美元，按年下降2%，但按價值計算仍佔全球銷售額的9%。

去年公開拍賣的銷售額達到242億美元，在連續兩年增長後下跌17%，主要是由供應驅動，因可出售的極高價格拍賣品數量減少。經銷商銷售額按年增長2%，估計達至368億美元；而藝術展的總銷售額估計達166億美元，佔全球經銷商總銷售額的45%。