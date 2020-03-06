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標普料疫情削亞太經濟1.6萬億 港經濟今年縮0.8%

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標準普爾估計，新冠肺炎疫情可能導致日本、香港、新加坡及澳洲等亞太國家經濟損失2110億美元(1.6458萬億港元)。

同時，標普向下修訂對中國今年經濟預測，由5.7%降為4.8%；另外預期香港經濟今年將收縮0.8%；新加坡持平；澳洲經濟今年增長放緩至1.2%，去年則為2.2%；日本經濟將損失0.5個百分點；南韓經濟損失1個百分點；泰國經濟今年增長放緩至1.6%。

標普沒有調整印尼、馬來西亞、菲律賓與印度的今年經濟增長預測，因為該等國家的疫情確診數目有限。

 

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